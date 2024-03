Morre vítima de atropelamento na rodovia Euclides da Cunha

Foi confirmado pela manhã desta quinta-feira, dia 28, a morte de um jovem atropelado na Euclides da Cunha na noite desta quarta-feira, dia 27, na área urbana de Fernandópolis.

A vítima que ainda não teve o nome divulgado era de Votuporanga e seguia pela rodovia teria sido atingido por um veículo enquanto possivelmente tentava atravessar a mureta da rodovia.

Ele chegou a ser intubado no local por uma equipe da USA do Samu e encaminhado a Santa Casa de Fernandópolis em estado gravíssimo, mas acabou não resistindo.

Corpo de Bombeiros, Policiais Militares e Polícia Civil estiveram no local dos fatos para dar suporte a apoio a ocorrência. A Perícia também foi acionada.

O condutor do veículo envolvido permaneceu na cena do acidente para prestar esclarecimentos e contribuir com as investigações, fornecendo sua versão dos fatos às autoridades competentes.