Morre segunda vítima de acidente com trem em Votuporanga; mulher de idoso faleceu no último sábado

Faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 30, o idoso envolvido em um grave acidente entre o veículo em que ele era passageiro com um trem em uma passagem de nível na vicinal Votuporanga a Valentim Gentil.

O senhor A.G., de 76 anos de idade, faleceu na manhã desta segunda-feira, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Sua esposa, I.D.G, de 75 anos de idade, que conduzia o veículo, foi transferida no mesmo dia do acidente da Santa Casa de Votuporanga para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde faleceu na madrugada do último sábado.

O acidente aconteceu na tarde da última sexta-feira, em uma passagem de nível na vicinal Nelson Bolotário, que liga Votuporanga a Valentim Gentil.

