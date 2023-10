Morre pastor Emerson Feitosa, internado após contrair malária em viagem missionária a Moçambique

Pastor Emerson era de Dourados-MS, pregou a palavra de Deus no último dia 3 de agosto, na Igreja Família RB e era amigo pessoal do pastor Jehan Porto, de Votuporanga; fieis, amigos e familiares lamentam profundamente a perda do querido pastor, conceituado no Brasil e no mundo por suas ações missionárias

O pastor Emerson Feitosa da Silva da IBBN (Igreja Batista Boas Novas) morreu na noite desta terça-feira (17) no HU-UFGD (Hospital Universitário da Grande Dourados). Emerson foi diagnosticado com malária há 15 após voltar de uma viagem missionária a Moçambique.

“Nosso Pastor Emerson – após seus muitos combates e vidas abençoadas – foi recolhido por Deus para as mansões celestiais. A fé não é vã. Deus é Soberano. Estaremos reunidos na Igreja para conforto mútuo. Passaremos outras informações assim que possível”, é o teor de uma mensagem enviada pelo IBBN aos fiéis.

Familiares, amigos e fieis da igreja chegaram a realizar uma campanha de arrecadação de sangue para o tratamento do pastor. Foram realizadas postagens nas redes sociais com pedido de doações e orações.

De acordo com a Igreja Batista Boas Novas, o diagnóstico da malária foi confirmado por meio de exames após internação no Hospital Universitário da Grande Dourados. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do pastor.

Perda irreparável, diz pastor Jehan

“É uma amizade de mais de 30 anos, uma pessoa querida, abençoada, Deus é soberano e chamou o seu filho amado para estar ao seu lado. É uma perda irreparável para todos nós, mas cumpriu sua missão aqui na terra. Sentimos muito a sua perda, era um amigo querido, próximo de minha família, mas Deus é soberano e aqui ficamos para completar o seu propósito”, disse o amigo pastor Jehan.

Malária



De acordo com o Ministério da Saúde, a malária é uma doença infecciosa causada por um parasito do gênero Plasmodium, que é transmitido para humanos pela picada de fêmeas infectadas dos mosquitos Anopheles (mosquito-prego). Não trata-se uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir malária diretamente a outra pessoa.

Os sintomas mais comuns da malária são: febre alta; calafrios; tremores; sudorese; dor de cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica. Ainda conforme o Ministério da Saúde, a malária é uma doença que tem cura e o tratamento é eficaz, simples e gratuito.