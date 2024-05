Antero fez parceria de sucesso com Paulo Soares, o Amigão, no comando do SportsCenter. Tinha o equilíbrio entre bom humor e seriedade jornalística como característica marcante e contribuiu para a formação de diferentes gerações de fãs do esporte.

Começou a carreira no Estado de S. Paulo, em meados da década de 1970. Também teve passagens por Popular da Tarde, Folha de S. Paulo, Diário de São Paulo e TV Bandeirantes, além de ter sido colunista do UOL entre 2019 e 2020. Cobriu mais de dez Copas do Mundo e diversos grandes eventos esportivos.

Tinha mais de 40 anos de experiência e se formou na ECA-USP. Ele fez parte da primeira turma de jornalismo no período noturno da faculdade. Antes, estudou em colégio religioso e quis ser padre na infância, mas não seguiu o caminho da batina.

Era apaixonado por literatura e escreveu dois livros: ‘Seleção Nunca Vista’ e ‘A Goleada’. Chegou a começar a cursar Letras, mas abandonou a graduação e focou no jornalismo. Possuía uma coleção de livros com mais de dez mil exemplares.

Palmeirense, era também um entusiasta do futebol internacional. Participou do início das transmissões no Brasil de jogos do futebol italiano e não deixava seu time do coração influenciar em seu trabalho.