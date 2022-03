Morre motociclista atropelada por Corolla na Euclides da Cunha

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A motogirl Lucia Helena Pereira Gonçalves, 55 anos, atropelada na rodovia Euclides da Cunha por um veículo Toyota/Corolla, acabou não resistindo aos ferimento e morreu na tarde desta segunda-feira, dia 14, na Santa Casa de Fernandópolis.

Ela teria sofrido várias fraturas pelo corpo e um traumatismo craniano agravou ainda mais o estado de saúde, após ser arremessada na colisão. A confirmação da morte da mulher que realizava uma entrega foi confirmada pela família.

Na colisão, a Honda/CG 150 Titan, com placas de São José do Rio Preto, ficou totalmente destruída e o motorista após perder o controle da direção, entrou em um matagal e acabou abandonado o veiculo e fugindo do local.

O acidente aconteceu no sábado, dia 12, em uma das pistas da rodovia Euclides da Cunha no sentido Meridiano/Fernandópolis e mobilizou unidades de resgates do Samu e Corpo de Bombeiros.

Região Noroeste