Morre María Branyas, a pessoa mais velha do mundo, aos 117 anos

Nesta terça-feira (20), María Branyas Morera, reconhecida como a pessoa mais velha do mundo, morreu aos 117 anos. Nascida em 4 de março de 1907, em São Francisco, nos EUA, Branyas havia sido oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como a pessoa mais velha do mundo em janeiro de 2023.

A família de Maria, formada por espanhóis, decidiu voltar para a Espanha oito anos após seu nascimento. Desde então, ela vivia na região da Catalunha, no noroeste do país europeu. Ela passou os últimos anos de sua vida em uma casa de repouso na cidade de Olot, no nordeste da Espanha.

A família de Branyas anunciou a morte nas redes sociais, afirmando que ela morreu “como desejava: enquanto dormia, tranquila e sem dor”. Em uma de suas últimas mensagens, Branyas, que viveu eventos históricos como a gripe de 1918 e as duas guerras mundiais, expressou que o tempo estava próximo e pediu que não chorassem por ela, garantindo que estaria feliz onde quer que fosse.

Após sua morte, a pessoa mais velha do mundo passa a ser a japonesa Tomiko Itooka, nascida em 23 de maio de 1908. María Branyas sobreviveu a muitos desafios ao longo de sua vida, incluindo a Covid-19 em 2020, e foi lembrada por sua lucidez impressionante e pelo conselho de viver sem sofrimento. DCM