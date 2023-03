Morre baixista Canisso, do Raimundos, aos 57 anos

A filha do artista informou que ele sofreu um acidente nesta manhã

O baixista Canisso, da banda Raimundos, morreu aos 57 anos nesta segunda-feira (13). A causa da morte não foi informada. As informações são do g1.

Conforme a publicação, o empresário do Raimundos, Denis Porto, confirmou a morte. O portal da Band publicou que a filha do músico postou nas redes sociais que o pai sofreu um acidente doméstico. Canisso havia feito um show no bar Tortuga Underground, em Rio de Sul, em Santa Catarina, no sábado (11).