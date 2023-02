Morre aos 65 anos o advogado rio-pretense Alberto Gomide

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O sepultamento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24, no cemitério Jardim da Paz

O advogado Alberto Gomide, 65 anos, morreu na madrugada de quinta-feira, 23, vítima de complicações da Covid-19, em Rio Preto. O sepultamento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24, no cemitério Jardim da Paz.

Ele estava internado na Beneficência Portuguesa há 11 dias. Precisou ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UIT), mas já estava no quarto. Na madrugada de quinta, ele teve complicações no quadro de saúde e morreu.

Ele era advogado Senior no escritório Gomide Advocacia & Consultoria, com atuação nas áreas criminal, tribunal do júri, eleitoral e administrativa.

Gomide também tem larga experiência no setor público. Em Rio Preto, já ocupou a Diretoria Jurídica do Poder Legislativo entre os anos de 2013 e 2016. Foi professor universitário dos cursos de direito e jornalismo. diarioweb.com.br