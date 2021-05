Morre a segunda vítima de atropelamento em Floreal

Uma mulher de 49 anos e outra de 56 anos morreram depois de serem atropeladas em Floreal. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, as vítimas foram atingidas por um carro após o motorista, de 70 anos, perder o controle.

De acordo com a polícia, o idoso passou mal no momento do acidente. Além das mulheres, um funcionário de uma empresa contratada pela prefeitura do município para fazer nebulização contra a dengue também foi atingido pelo automóvel e teve ferimentos.

A reportagem apurou que a vítima de 49 anos não resistiu e morreu no local. Já a mulher de 56 anos chegou a ser encaminhada para o hospital da cidade, mas não resistiu e morreu. O idoso e a mulher, que o acompanhava no veículo, também foram levados para o hospital com ferimentos leves.

