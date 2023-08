Moreti visita a Feira Internacional de Segurança EXPOSEC 2023 e destaca novidades tecnológicas para a segurança pública

O vereador Lucas Moretti, de Sebastianópolis do Sul-SP conhecido por sua atuação na área de segurança pública, marcou presença na Feira Internacional de Segurança EXPOSEC 2023, que aconteceu no mês passado no São Paulo Expo, na capital paulista. Moretti participa há mais de 25 anos da EXPOSEC. O evento reuniu as últimas inovações em tecnologia voltadas para a segurança e atraiu especialistas, empresários e autoridades do setor do mundo todo.

Com o objetivo de conhecer as novidades e discutir soluções para a segurança na cidade, o vereador Moreti percorreu os estandes da feira, onde teve a oportunidade de conferir algumas das mais avançadas tecnologias aplicadas ao combate à criminalidade.

Um dos destaques da visita foi a apresentação de catracas que utilizam tecnologia de identificação biométrica e facial. Essas catracas inovadoras têm como propósito aumentar a segurança nas escolas, proporcionando um controle mais rigoroso de acesso às instituições de ensino e garantindo a integridade dos estudantes.

Além disso, o vereador pôde conhecer um sistema de reconhecimento facial e de identificação de indivíduos, tanto durante o dia quanto à noite, integrado com as forças policiais. Essa tecnologia avançada possibilita a visualização e rastreamento de criminosos em tempo real, permitindo que a polícia atue de forma mais eficiente e rápida na sua localização e captura.

“Essa feira é de extrema importância para nossa cidade, pois traz as mais recentes inovações em tecnologia de segurança. São soluções como essas que podem fazer a diferença na garantia da segurança dos cidadãos paulistanos”, enfatizou o vereador Moreti, cuja bandeira principal em seu mandato é o aprimoramento das políticas públicas de segurança.

Outro ponto que chamou a atenção do vereador foi a apresentação de uma casa totalmente eletrônica. O projeto, que visa ao desenvolvimento de residências conectadas e inteligentes, tem potencial para aprimorar a segurança nos lares e tornar a vida dos moradores mais prática e confortável.

A EXPOSEC é reconhecida como uma das mais importantes feiras do setor, trazendo ao Brasil as tendências e inovações em segurança que estão moldando o futuro global. A cada edição, o evento reúne empresas e profissionais do mundo inteiro, apresentando soluções de alta tecnologia que serão implementadas no cenário nacional e internacional.