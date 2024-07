Moradores Reivindicam Agilidade em Obra de Interligação entre Avenida Raul Gonçalves Júnior e Rodovia Euclides da Cunha

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na última quinta-feira, 18 de julho, atendendo ao clamor dos moradores, Cleber Rocha esteve presente para avaliar de perto a necessidade urgente da futura obra que visa interligar a Avenida Raul Gonçalves Júnior com a Rodovia Euclides da Cunha.

A visita teve como objetivo principal ouvir as demandas da população local e entender os desafios enfrentados diariamente devido à falta de uma ligação eficiente entre esses dois pontos. Atualmente, a ausência desta interligação resulta em congestionamentos frequentes, aumento do tempo de deslocamento e riscos à segurança dos motoristas e pedestres.

Durante sua visita, Cleber Rocha constatou a importância desta obra não apenas para melhorar a mobilidade urbana, mas também para fomentar o desenvolvimento econômico e social da região. A construção dessa ligação pode atrair novos investimentos, facilitar o acesso a serviços e promover uma maior integração entre os bairros.

Aproveitando a oportunidade, Cleber Rocha reafirmou seu compromisso com a comunidade e destacou a importância de pressionar o poder executivo para que o processo de início desta obra seja agilizado. A população tem se mostrado impaciente com a demora na implementação de uma solução para um problema que afeta diretamente sua qualidade de vida.

Cleber Rocha reiterou seu apoio aos moradores e se comprometeu a continuar cobrando celeridade na execução desta obra fundamental. A interligação da Avenida Raul Gonçalves Júnior com a Rodovia Euclides da Cunha não é apenas uma questão de infraestrutura, mas de respeito e atenção às necessidades de nossa comunidade.

Ele garantiu que continuará acompanhando de perto o andamento deste projeto, com o objetivo de assegurar que as promessas sejam cumpridas e que as obras sejam iniciadas o mais breve possível, trazendo alívio e benefícios duradouros para todos os moradores da região.

Compreendendo a Importância da Obra

A Avenida Raul Gonçalves Júnior é uma via de grande circulação, e sua interligação com a Rodovia Euclides da Cunha permitirá um fluxo mais eficiente de veículos, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando a segurança viária. Além disso, essa obra é crucial para o desenvolvimento urbano, pois proporcionará melhor acesso a diversas áreas, facilitando o transporte e a logística na região.

A interligação entre a Avenida Raul Gonçalves Júnior e a Rodovia Euclides da Cunha é uma obra de suma importância para a comunidade local. A pressão da população e o compromisso dos representantes políticos, como Cleber Rocha, são fundamentais para a realização deste projeto. Seguiremos firmes na cobrança e na fiscalização, para que essa demanda legítima seja atendida o mais rapidamente possível, beneficiando toda a comunidade.