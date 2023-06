Moradores de Fernandópolis morrem em acidente em Rinópolis

Um casal, morador de Fernandópolis, morreram no início da tarde desta terça-feira, dia 20, em uma colisão entre veículos na vicinal vicinal João Fiorilo, a 5 km do trevo Rinópolis.

Um veículo VW/Gol com placas de Fernandópolis teria se chocado de frente com um GM/Astra de Piacatu. A vicinal é de pista simples.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, uma mulher que estava no veículo VW/Gol morreu no local, já o condutor foi socorrido com vida até o Hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

O motorista do veiculo Astra também foi socorrido e posteriormente acabou indo a óbito.

As vítimas são José Donizete Daon e Isabel Cristina de Freitas Daon.