Morador de Tanabi morre após capotar veículo em vicinal de Cosmorama

Um acidente registrado na vicinal Ângelo Gabaldi no município de Cosmorama, tirou a vida de Gilson Severo da Silva, de 53 anos, morador de Tanabi.

Segundo informações passadas ao Portal Cosmorama Em Dia, Gilson seguia dirigindo sentido Américo de Campos à Cosmorama, quando em um determinado trecho da vicinal, mais precisamente no km 18, setor conhecido como “Córrego do Cocho”, o motorista perdeu o controle do veículo vindo a capotar várias vezes, com a violência do acidente, Gilson faleceu no local.

Polícia militar, equipes do resgate e da unidade de saúde de Cosmorama estiveram no local.