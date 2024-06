Morador de Jales perde R$ 490 mil em fraude bancária

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um residente de Jales/SP, descobriu recentemente ter sido alvo de uma fraude bancária de grandes proporções. O caso, registrado na polícia local, envolve movimentações fraudulentas que totalizaram quase meio milhão de reais em sua conta poupança.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima só percebeu as atividades suspeitas após seis meses de saques e transferências não autorizadas. O montante desviado chegou a impressionantes R$ 490.253,27, antes que o titular da conta notasse a irregularidade e solicitasse o bloqueio em 20 de junho.

A fraude ocorreu em uma agência bancária situada na Avenida Francisco Jalles, uma das principais vias da cidade. O caso chama atenção não apenas pelo valor expressivo, mas também pelo longo período em que as transações fraudulentas ocorreram sem detecção.

As autoridades policiais de Jales já iniciaram as investigações para identificar os responsáveis pelo golpe e esclarecer como as movimentações ilegais foram realizadas por tanto tempo sem levantar suspeitas.

Este incidente serve como alerta para a importância do monitoramento regular das contas bancárias e da adoção de medidas de segurança para prevenir fraudes financeiras. A polícia recomenda que os cidadãos verifiquem frequentemente seus extratos e comuniquem imediatamente qualquer atividade suspeita às instituições bancárias e autoridades competentes.

O caso segue em investigação, e atualizações serão fornecidas conforme o andamento do processo. A instituição bancária envolvida ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

TVC Interior