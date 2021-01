Morador de Jales morre durante pescaria no Rio Paraná

Na última quarta-feira, 27 de janeiro, por volta das 13h, o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Santa Fé do Sul foi acionado para socorrer um senhor que estava no Rio Paraná, pescando com dois amigos em um barranco.

Segundo as informações, o morador de Jales, João Donini, 73 anos, pescava quando um anzol enroscou em um galho. Ele foi tentar desenroscar o anzol e acabou caindo dentro do rio em uma parte rasa.

Os socorristas prestaram atendimento a vítima e ao dar entrada na UPA de Santa Fé do Sul ele não resistiu vindo a óbito. O caso deve vai ser apurado. Além da suspeita de afogamento, também existe a suspeita de mal súbito.