Edição de fevereiro também premiou com R$ 500 mil consumidores de Bauru, Botucatu e Porto Feliz (SP).

Um morador de Castilho (SP) foi contemplado com o prêmio principal de R$ 1 milhão no sorteio da Nota Fiscal Paulista.

Além do vencedor do noroeste paulista, a 147ª edição do programa também sorteou outros quatro prêmios de R$ 500 mil a consumidores de Bauru, Botucatu, Porto Feliz e São Paulo.

Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento, no sorteio exclusivo para entidades filantrópicas, cinco instituições foram premiadas com R$ 100 mil, sendo que uma delas foi a Casa de Euripedes, de São José do Rio Preto (SP).

Na extração de fevereiro, consumidores também receberam prêmios de R$ 100 mil, R$ 50 mil, R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. Confira todos os contemplados.

Concorreram os cadastrados que fizeram compras em outubro de 2020 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal.

Resultado