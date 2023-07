André Luiz da Silva, de 42 anos, morador de Cardoso, SP, estava desaparecido há 4 dias, desde o último sábado, 01/07, quando fez contato com a família dizendo estar na cidade de Votuporanga, cuidando de sua mãe na Santa Casa.

De acordo com os familiares, André tinha algum tipo de transtorno, que eles não souberam identificar. Disseram que isso causava certos “apagões”. É o que eles acreditam que pode ter acontecido.

No final da tarde desta quarta-feira, 05/07, as Polícias Civil e Militar de Votuporanga foram acionadas porque um corpo havia sido encontrado perto da linha férrea, depois do bairro Sonho Meu.