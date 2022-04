Morador da região ganha R$ 1 milhão na Nota Fiscal Paulista

Um morador de Rio Preto ganhou R$ 1 milhão na Nota Fiscal Paulista. O morador concorreu com 14 bilhetes eletrônicos na 161ª extração e foi contemplado no último dia 12. O sortudo reside em um condomínio de alto padrão.

Os outros quatro prêmios de R$ 500 mil foram para moradores de Piquete, Rio Claro, São Carlos e São Paulo.Foram sorteados também10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.Concorreram os cadastrados que efetuaram compras em dezembro de 2021 esolicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal.

No sorteio exclusivo para as entidades filantrópicas, cinco instituições foram premiadas com R$ 100 mil cada. São elas: Núcleo Batuíra Serv. Promoção da Família (Guarulhos), Alvorada Associação de Amigos da Comunidade Jardim do Trevo (Ribeirão Preto), Associação Faça Sua Parte (São Paulo), Assoc. de Pais e Amigos dos Excepc. – Apae (Jundiaí), e Sociedade Beneficente Casa da Esperança (Itaquaquecetuba). Outras 50 instituições foram sorteadas com prêmios de R$ 10 mil, somando o valor de R$ 1 milhão.