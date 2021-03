Ministro do STF anula condenações de Lula na Lava Jato

Uma decisão do ministro Edson Fachin cai como uma bomba na tarde desta segunda-feira, dia 8. Ele anulou todas as condenações envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do Tríplex de Guarujá do sítio de Atibaia. As condenações foram proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná.

Para o ministro, todas as decisões tomadas pelos juízes só Paraná seriam nulas, alegando que os casos devem ser reiniciados pela Justiça Federal do Distrito Federal. Com essa decisão, Lula voltar ter os direitos políticos, podendo ser candidato em 2024.

Não há uma data definida para que o caso seja julgado em plenário do STF. Para isso o Mistério Público Federal deverá recorrer da decisão de Fachin.