O secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, afirmou nesta segunda-feira, 27, que não justifica a manutenção de leitos de terapia intensa exclusivos para pacientes com Covid-19. Borim afirmou ainda que considera “improvável” uma nova onda da doença no município.

“Não há como justificar manter leitos Covid no momento, restringindo o seu uso para pacientes que não estão com Covid, além do mais, são pagamentos injustificáveis perante os órgão controladores de gastos públicos. Este fenômeno ocorre em todas as cidades e Estados com baixa ocupação”, afirmou o titular da Saúde municipal.