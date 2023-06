Mil cabeças de gado morrem com frio de 9ºC em MS; prejuízo chega a R$ 3 mi

Mortes ocorreram principalmente na região da Nhecolândia

Mais de mil cabeças de gado já morreram de frio em Mato Grosso do Sul desde quarta-feira, 14. O prejuízo para os produtores rurais pode chegar a R$ 3 milhões, segundo estimativa da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

As informações foram dadas à TV Morena, afiliada da TV Globo na região. Grande parte das mortes aconteceram na região da Nhecolândia, distrito da cidade de Corumbá (MS). Desde então, equipes da Iagro estão percorrendo as propriedades onde há suspeitas de morte por condições climáticas e as contabilizando. Até o momento, foram confirmadas 1.071 mortes de animais por causa do frio intenso.

Apesar do número alto, o Iagro informou que as mortes dos animais não são tão incomuns na região do Pantanal e já foram registradas anteriormente.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desta semana mostram que, na madrugada desta sexta-feira, 16, os termômetros marcaram 11°C em Corumbá, com sensação térmica ainda mais baixa, de 9°C.

O frio ainda permanece neste fim de semana, mas já deve começar a esquentar na próxima segunda-feira, 19.O outono vai embora e o inverno chega com chuva, mas sem previsão de novas “friacas” como as desta semana. TERRA