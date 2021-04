Metalúrgica HB destina 200 máscaras para Santa Casa de Votuporanga

Solidariedade e empatia. A Metalúrgica HB fez uma importante doação para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região. Em plena pandemia de COVID-19, a empresa destinou 200 máscaras N95.

As máscaras são um dos principais equipamentos de proteção individual (EPIs) utilizados pelos profissionais da saúde no combate ao Coronavírus. Elas serão destinadas às equipes da linha de frente do Hospital.

Estiveram na Santa Casa para entregar a doação: a gerente de Recursos Humanos, Gabriela Faceto; gerente de Marketing, Andressa Castijo e responsável pela assistência técnica, Júlio Menegon.

Andressa explicou a iniciativa. “Entramos em contato com o setor de Captação do Hospital e perguntamos como poderíamos ajudar nesse momento tão difícil. A necessidade informada foi a de N95”, disse.

A equipe se colocou à disposição da Instituição. “Somos parceiros em outras ações também. Inclusive, promovemos uma campanha permanente, como ponto de coleta de leite longa vida. Os interessados podem deixar sua colaboração na Recepção, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30”, contou.

A gerente de Marketing falou da importância de contribuir com a Santa Casa. “As doações são um reconhecimento por todo trabalho e cuidado com os pacientes e famílias da região. Seremos sempre gratos por toda equipe profissional que tem o desafio de todos os dias, salvar vidas. Nesse momento tão desafiador, é muito importante sermos, acima de tudo, solidários. Pretendemos manter mais ações para apoiar essa batalha pela vida, sobretudo neste momento de combate ao Coronavírus”, ressaltou.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a colaboração. “Nosso muito obrigado para todos da Metalúrgica HB, em nome do fundador da empresa, João Carlos da Horta. Ter vocês como parceiros significa um grande auxílio para a Instituição. Cada destinação reflete na manutenção dos nossos atendimentos, com muita qualidade e humanização. Em nome da diretoria, voluntários, colaboradores e pacientes, quero deixar nosso agradecimento”, finalizou.