Mês da Mulher ganha atividades especiais no Iguatemi São José do Rio Preto

Rodas de conversa abrem a programação nesta semana; inscrições gratuitas estão abertas.

No intuito de valorizar e aprofundar assuntos relacionados ao universo feminino, o Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto promove uma série de atividades para as clientes. Nesta sexta-feira (6) e sábado (7), rodas de conversa abertas ao público discutirão temas contemporâneos e relevantes para as mulheres.

Organizados pela taróloga, astróloga, artista plástica e terapeuta do feminino em formação, Nathalie Gingold, esses encontros visam reforçar o Dia Internacional da Mulher não só como data histórica, mas também de empoderamento. “As rodas tradicionalmente são um lugar de troca, um espaço precioso onde todas têm seu lugar, onde todas podem compartilhar e aprender umas com as outras”, destaca Nathalie.

As rodas de conversa serão mediadas por mulheres que já trabalham e se dedicam a círculos femininos terapêuticos. Confira a programação:

Sexta-feira, 6 de março

Atividade: O corpo que eu habito

Sobre: O corpo guarda memórias que vão além do plano consciente. Nele, encontramos sensações da vida intrauterina, do nascimento, da infância e de todas as vivências que por um motivo ou outro deixaram feridas. Essas feridas, justamente por não serem reconhecidas, desempenham em nós forças que nos conduzem por caminhos indesejados. O caminho para essa busca está no corpo. Ele sabe onde dói! Entrar em contato com o corpo vai muito além de frequentar academias ou seguir dietas. Para ouvir o corpo, precisamos trocar o pensar pelo sentir, o controle pela fluidez, as explicações pelas permissões.

Val Teixeira, psicóloga, psicodramatista, terapeuta do feminino, consteladora e atriz. Horário: das 18h30 às 20h

das 18h30 às 20h Local: Livraria Leitura – Piso Superior

Atividade: A intuição como linguagem

Sobre: A vivência tem como principal objetivo entrar em contato com aquilo que sentimos de forma natural, a intuição. Ela está presente na nossa vida de diversas formas, nas coisas mais comuns do dia a dia e nos sonhos. E se pudéssemos ouvir, ver, sentir de outra forma? Vamos juntas aprender esta língua tão comum entre as mulheres. Falaremos sobre tarot, astrologia e oráculos.

Nathalie Gingold, taróloga profissional há mais de 5 anos, astróloga, artista plástica e terapeuta do feminino em formação pelo TeSer, de São Paulo. Horário: das 20h às 21h30

das 20h às 21h30 Local: Food Garden – Piso Lazer

Sábado, 7 de março

Atividade: O empoderamento materno

Sobre: Falamos há alguns anos em EMPODERAMENTO, mas você realmente sabe o que quer dizer? Você está consciente e longe do estigma (que talvez já te tenha sido apresentado)? Convido a refletirmos e trocarmos juntas sobre esse rico tema. Vivência indicada a gestantes, puérperas e suas famílias.

Ana Eliza Nelly Agostini (Nelly), doula e mãe, formada em comunicação social pela Unilago, instrutora de yoga desde 2014 e terapeuta do feminino pelo TeSer. Atualmente faz parte do Coletivo Luna (Coletivo de Doulas), com ênfase no acolhimento, respeito às mulheres e famílias. Horário: das 14h às 15h30

das 14h às 15h30 Local: Food Garden – Piso Lazer

Atividade: Contoterapia Barba Azul: identificando relações abusivas

Sobre: Para resgatar o amor pela vida, muitas vezes, é preciso olhar para aquilo que mais tememos. Nessa vivência ficaremos frente a frente com o Barba Azul, um conto clássico do livro Mulheres que correm com os lobos, por meio da contação de histórias. Juntas, poderemos perceber a importância de nossas escolhas e resgatar nossa força interior.

Cláudia Araújo, Contoterapeuta pelo Ipê Roxo Instituto de Constelação Familiar, Terapeuta do feminino pelo TeSer Juntas, Bibliotecária pela Unesp Horário: das 15h30 às 17h

das 15h30 às 17h Local: Livraria Leitura – Piso Superior

Atividade: Beleza, juventude e longevidade: segredos do Oriente

Sobre: Podemos cultivar uma vida não só longa, mas vital, de qualidade, que se reflete no brilho dos olhos, na juventude do corpo e do rosto, na clareza da mente. Você sabe como? Neste encontro as principais dicas para a juventude que vem de dentro e é vista por todos.

Maria Soledad, psicóloga, especialista em temas do feminino, estudiosa do Taoísmo há 30 anos, cofundadora do TeSer Juntas. Facilita retiros, rodas, workshops para mulheres desde 2002 no Brasil e internacionalmente. Horário: das 17h às 18h30

das 17h às 18h30 Local: Food Garden – Piso Lazer

Atividade: Yoga para a essência feminina

Sobre: A prática de yoga é para todos. Mas, nesse encontro, voltaremos nossa atenção para o feminino em cada uma. Faremos interiorização voltada a conexão com nosso feminino, buscando reconhecê-lo e honrá-lo em nós. Tomando consciência dessa polaridade, trabalharemos para ativá-la e para trazer o equilíbrio que a prática do hatha yoga promove.

Daniela Aguas, instrutora de yoga formada pela IYTA (Associação de professores de Yoga), contadora de histórias, cursando formação em Terapia do Feminino. Mestre em Letras pela Unesp. Horário: das 18h30 às 19h30

das 18h30 às 19h30 Local: Food Garden – Piso Lazer

Todas as atividades têm participação gratuita, mas é preciso fazer a inscrição previamente, pois as vagas são limitadas. As inscrições dever ser pelo e-mail nathgingold@gmail.com ou pelo telefone (17) 99149-0143.

“Queremos celebrar o Dia Internacional da Mulher com uma programação especial para nossas clientes de toda a região, que poderão vivenciar experiências relevantes e encontrar espaços de compartilhamento e acolhimento durante suas visitas ao shopping”, ressalta Flavia Lania, supervisora de marketing do Iguatemi São José do Rio Preto.

Mais programação

No domingo, dia 8 de março, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o restaurante exclusivo do Iguatemi São José do Rio Preto, Maremonti Trattoria & Pizza, receberá suas clientes com um Aperol Spritz no período do jantar. A bebida a base Aperol, água com gás e espumante será oferecida às mulheres como um welcome drink.

Ainda em março estão previstas mais atividades na programação especial do shopping, como o evento Estética, Beleza e Saúde da Mulher, em parceria com a Revista Informação que Salva, nos dias 24, 25 e 26. Além disso, no dia 31 de março, a jornalista e apresentadora Malu Rodrigues promove um talk em homenagem às mulheres.

Rodas de Conversa – Mês da Mulher Iguatemi São José do Rio Preto



Data: 6 e 7 de março (sexta-feira e sábado), em diversos horários

6 e 7 de março (sexta-feira e sábado), em diversos horários Inscrições gratuitas: nathgingold@gmail.com ou (17) 99149-0143 – vagas limitadas

nathgingold@gmail.com ou (17) 99149-0143 – vagas limitadas Local : Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto

: Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5000 – Iguatemi – São José do Rio Preto

Sobre o Iguatemi São José do Rio Preto

Considerado o primeiro e maior complexo multiuso do Noroeste Paulista, o Iguatemi São José do Rio Preto pertence à Iguatemi Empresa de Shopping Centers e carrega a excelência e pioneirismo da marca em seu DNA. O empreendimento reúne moda, arte, cultura, gastronomia, entretenimento, lazer, serviços exclusivos, e conta com o hotel Hyatt Place, uma torre comercial (Iguatemi Business) e o residencial Integrato.

Com um ambiente agradável e aconchegante, pensado para proporcionar experiências únicas e exclusivas, o Iguatemi São José do Rio Preto oferece um mix diversificado com marcas conceituadas do varejo nacional e internacional, entretenimento exclusivo e restaurantes renomados que o consolidaram como o principal polo gastronômico da região.

