Mergulhadores encontram corpo de homem que se afogou em Cardoso

Cardoso – Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Votuporanga conseguiram localizar no início da tarde deste sábado (21) o corpo do votuporanguense J.H.F., de 52 anos, que se afogou no rio Marinheiro, entre Cardoso e o distrito de São João do Marinheiro. Pescadores viram o momento em que ele pulou no rio e depois não conseguiu retornar à superfície.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, a vítima tirou os sapatos e a camisa e se jogou da ponte. A prática é comum entre os banhistas, mas não se sabe se essa era a intenção.

Pescadores viram o exato momento em que ele caiu na água e retornou por duas vezes, não conseguindo retornar pela terceira vez. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou rapidamente para o local, mas quando conseguiram o localizar ele já estava submerso há muito tempo e sem vida.

A família, que é de Votuporanga, já foi localizada e informada pela polícia sobre o acontecido. Ainda não há informações sobre o horário do velório e sepultamento.

