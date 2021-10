O conhecido policial militar Cabo Rozanez vai entrar para as fileiras da Reserva da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Cabo Rozanez foi agraciado com a Láurea de Mérito Pessoal de

5º Grau no dia 1º de junho de 20005; 4 Grau no dia 3 de fevereiro de 2011; 3º Grau no dia 6 de dezembro de 2012 e 2º Grau no dia 09 de junho de 2020.