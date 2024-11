Menino de 3 anos morre após ser picado por escorpião em Jaguariúna, e mãe questiona atendimento

Criança foi atendida no hospital municipal, mas teve de ser transferida para o HC da Unicamp para tomar o soro antiescorpiônico.

Um menino de três anos morreu após ser picado por um escorpião em Jaguariúna (SP). A criança chegou a ser atendida no Hospital Municipal e internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp , mas não resistiu. A família questiona o atendimento.

O caso aconteceu no último sábado (2). De acordo com a mãe, Arthur Morais Carvalho Nascimento estava em casa e foi até ela chorando. A mulher perguntou o que estava acontecendo e, ao verificar a bota que ela estava calçada, encontrou o escorpião.

Neste momento, ela procurou atendimento no Hospital Municipal Walter Ferrari, em Jaguariúna, e foi informada que ele teria de ser transferido para o HC da Unicamp para tomar o soro antiescorpiônico.

“A minha mão não chegou até o final da bota. Quando eu bati a bota no chão e aquilo saiu, foi um desespero. Eu fico me perguntando, por que não tinha o soro no hospital? Aí ele foi pra Unicamp. Só que demorou 40 minutos para ele sair do hospital municipal e ir para a Unicamp. Aí cheguei lá, ainda foram preparar a sala. Tinha uma enfermeira gritando: ‘cadê o soro?” e até ele tomar demorou uma hora mais ou menos”, disse a mãe.

Em seguida, ela foi informada de que o menino iria para a UTI, mas, horas depois, ele precisou ser entubado após relatar dores no peito e morreu.

Questionada sobre as críticas da mãe em relação ao atendimento no hospital municipal, a Prefeitura de Jaguariúna apenas confirmou, em nota, o “acidente com o escorpião” e disse que o menino foi atendido e depois transferido.

O que diz o HC da Unicamp

Também em nota, o HC da Unicamp lamentou a morte do garoto e detalhou o atendimento, que começou às 14h30 de sábado. Segundo a unidade, ele foi atendido “imediatamente” pelas equipes do Centro de Informação e Assistência Toxicológica e de pediatria, com administração do soro antiescorpiônico “minutos após” a entrada no hospital.

Depois, segundo o HC da Unicamp, o menino apresentou “ligeira melhora” e foi transferido para a UTI, mas o quadro se agravou e ele foi a óbito na manhã de domingo. Veja a nota na íntegra:

O Hospital de Clínicas (HC) Unicamp lamenta o falecimento do paciente vítima de picada de escorpião. Ele foi atendido na emergência pediátrica às 14h30 de sábado (2), sendo atendido imediatamente pelas equipes do Centro de Informação e Assistência Toxicológica e de pediatria, com administração do soro antiescorpiônico minutos após sua entrada na unidade. O paciente apresentou ligeira melhora, foi transferido para a UTI Pediátrica, mas o quadro clínico se agravou, indo a óbito na manhã de domingo (3).

A unidade de origem é a responsável por providenciar o transporte para deslocamento seguro e adequado do paciente.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que, em caso de acidente com animais peçonhentos no estado de São Paulo, a população deve procurar o serviço de saúde mais próximo de sua residência, para que possa receber o tratamento adequado o mais rápido possível.

Atualmente, existem 221 Pontos Estratégicos de Soro Antiveneno (PESAs) para atendimento aos acidentados por animais peçonhentos em todo o estado de São Paulo. As unidades foram distribuídas estrategicamente com o objetivo de reduzir o tempo entre a picada e o atendimento/tratamento do acidentado, pensando principalmente no socorro às crianças de até 10 anos, que precisam de atendimento em até 1h30 quando ocorre o acidente com escorpião.

Para facilitar a localização e a identificação de cada um dos pontos de atendimento soroterápico, a SES lançou um mapa interativo on-line com as informações necessárias para buscar ajuda em emergências, sobretudo, no período quente e chuvoso, época em que este tipo de acidente mais acontece. As unidades de referência e a ferramenta estão disponíveis em: https://cievs.saude.sp.gov.br/soro/.