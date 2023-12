Menina se emociona ao reencontrar gatinha que estava desaparecida

Após 13 dias desaparecida, a gatinha Marie voltou para a sua casa no último sábado, dia 9 de dezembro em Jales.

A família preparou uma surpresa para a Alice, de 11 anos, que se emocionou ao reencontrar o animalzinho que foi localizado do outro lado da cidade. A reação de Alice demonstra o amor e carinho que a família tem por Marie, que desapareceu no dia 27 de novembro nas proximidades do bairro Jd. Monterrey.

Durante todos estes dias a família procurou pela gatinha, que foi encontrada no Jd. Santo Expedito, após contato de uma moradora que viu as publicações nas redes sociais.

A família aproveitou a oportunidade para agradecer a ajuda de todas as pessoas que compartilharam a informação.