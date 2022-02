Menina leva choque e morre após usar extensão elétrica para carregar celular

Uma menina de 6 anos morreu no sábado (19) após levar um choque ao usar uma extensão elétrica para carregar o celular dentro da casa onde morava com a família, em Niquelândia (GO). De acordo com a Polícia Militar, a garota recebeu uma descarga elétrica e caiu. As informações são do portal Metrópoles.

A família pediu socorro para uma equipe da corporação que fazia patrulhamento de rotina na região. Os agentes da PM levaram a menina ao pronto-socorro do Hospital Municipal Santa Efigênia, mas ela não resistiu e morreu.

O corpo foi encaminhado para o IML para a realização de exames cadavéricos.

Dicas de segurança para carregar dispositivos elétricos:

nunca deixe itens carregando sob travesseiros, cama ou em estofados;

não sobrecarregue os itens. Assim que estiverem carregados, desconecte-os;

sempre use plugues e cabos originais da marca e recomendados para o dispositivo específico;

se os cabos estiverem quebrados, desgastados ou danificados, pare de usar e substitua-os;

verifique se a tensão de saída e as classificações de corrente marcadas no carregador e no seu dispositivo elétrico são as mesmas;

sempre compre produtos de varejistas confiáveis ​​e verifique se eles atendem aos padrões de segurança.

IstoÉ