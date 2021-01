A mudança do visual foi feita um dia antes do procedimento cirúrgico, realizado no dia 11 de novembro. O caso foi divulgado pelo hospital e família da garota nesta terça-feira (5). Segundo a família, a cirurgia ocorreu conforme o esperado e a menina se recupera gradativamente, e está retomando atividades, como falar, sorrir e andar. A família avalia como uma boa recuperação.