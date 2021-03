A partir desta segunda-feira (29), as medidas anunciadas pela Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) para combater a Covid-19 ficam mais flexíveis.

Na terceira fase do “lockdown”, válida até quarta-feira (31), supermercados, bancos, postos de combustíveis e lotéricas serão reabertos. Embora os serviços voltem a funcionar, é necessário que os moradores apresentem justificativa para circular na cidade.

Segundo a prefeitura, supermercados, hipermercados podem funcionar das 6h às 23h, com a venda apenas de produtos considerados essenciais. Já o funcionamento do Mercado Municipal será das 7h às 12h e das 13h às 18h.

Mercearias, açougues e laticínios podem funcionar apenas em sistema delivery, take away ou drive-thru.

O acesso aos estabelecimentos deve ser feito apenas por uma entrada, com distribuição de senha para cada veículo ou grupo que entrar, com limitação de até 20% da capacidade.

No caso de bancos e casas lotéricas, o atendimento presencial deve ser agendado previamente. As agências poderão atender apenas casos de pagamentos de benefícios, cadastramento e bloqueio de senhas, entrega de cartões e assinatura de contratos.

Cada funcionário deve atender apenas um cliente por vez. Também é proibido aguardar o atendimento dentro do estabelecimento.

Ainda de acordo com a prefeitura, os postos de combustíveis podem funcionar das 8h às 18h. Agora, as declarações devem ser solicitadas apenas em oficinas mecânicas, já que os postos podem atender quem justificar a circulação.

A prefeitura ressaltou que é proibida a circulação com acompanhantes. Caso o morador seja flagrado cometendo infrações, ele será multado.

As demais medidas anunciadas pelo município valem até o fim do “lockdown”. Ou seja, no dia 31 de março. Confira abaixo o detalhamento dos serviços permitidos e os horários de funcionamento:

-Atividades públicas e privadas permitidas presencialmente para atendimento de urgências, emergências e imprescindíveis para manutenção da vida. Proibido atendimento eletivo, inclusive em consultórios. Funcionamento durante 24 horas.

Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano.

Atividades veterinárias.

Atividades de atenção à saúde humana.

Serviços de assistência social sem alojamento.

-Atividades permitidas para deslocamento imprescindível. Prioritariamente para trabalhadores dos serviços permitidos por este decreto. Funcionamento durante 24 horas.

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,

Municipal e em região metropolitana.

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional.

Transporte rodoviário de táxi/mototáxi/uber/app.

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal (apenas para atendimento das atividades essenciais).

Transporte aéreo (ANAC).

Atividades auxiliares dos transportes terrestres.

Locação de meios de transporte sem condutor.

-Atividades permitidas presencialmente para as empresas e para trabalhadores dos serviços permitidos por este decreto mediante comprovação (Anexos). Funcionamento das 8h às 18h.

Manutenção e reparação de veículos automotores.

Manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios.

-Atividades permitidas presencialmente para as empresas e trabalhadores dos serviços permitidos por este decreto e, para atendimento de pessoas com necessidade de circulação justificada. Funcionamento das 8h às 18h.

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

-Atividades permitidas para entrega em domicílio (delivery) ou entrega dentro dos veículos (drive thru). Funcionamento das 6h às 20h.

Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos.

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário.

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico.

Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene e pessoal.

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

Correio e outras atividades de entrega

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

-Atividades permitidas para entrega em domicílio (delivery) ou entrega dentro dos veículos (drive thru). Funcionamento das 6h às 23h.

Restaurantes e similares.

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.

-Atividades permitidas para entrega em domicílio (delivery) ou entrega dentro dos veículos (drive thru). Aos estabelecimentos que não possuem estrutura para realização de drive thru, está autorizada a retirada, sem entrada no estabelecimento (take away). Funcionamento das 6h às 20h.

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

Padaria e confeitaria com predominância de revenda.

Comércio varejista de laticínios e frios.

Comércio varejista de carnes e pescados – açougues e peixarias.

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado.

Em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

-Atividades permitidas para atendimento ao público presencialmente, mantendo, obrigatoriamente, também o sistema de entrega em domicílio (delivery). Funcionamento, obrigatoriamente, das 6h às 23h, sendo permitido o atendimento durante 24 horas. Comercialização apenas de produtos considerados essenciais.

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados e supermercados.

-Atividades permitidas para atendimento ao público presencialmente, mantendo, obrigatoriamente, também o sistema de entrega em domicílio (delivery). Funcionamento das 7h às 12h e das 13h às 18h, apenas para comercialização de produtos considerados essenciais.

Mercado Municipal.

-Permitidas apenas as atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano irreparável de instalações e equipamentos, além daquelas relacionadas ao abastecimento de produtos dos serviços permitidos por este decreto.

Indústrias extrativas.

Indústrias de transformação.

-Funcionamento 24 horas apenas para hospedagem e serviços de alimentação nos quartos. Proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns e entrada de visitantes

Hotéis e similares.

Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente.

Atividades permitidas sem atendimento ao público.

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura.

Eletricidade e gás.

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação

Transporte ferroviário e metro ferroviário.

Armazenamento, carga e descarga.

Edição e edição integrada à impressão.

Atividades de rádio e de televisão.

Testes e análises técnicas.

Pesquisa e desenvolvimento científico.

Atividades de vigilância, segurança e investigação.

Serviços combinados para apoio a edifício.

Atividades de limpeza.

Alojamento de animais domésticos.

Serviços domésticos.

Atividades permitidas com atendimento ao público, atendendo ao disposto no Anexo VIII.

Atividades de serviços financeiros (apenas bancos).

Casa lotérica.

-Atividades permitidas sem atendimento presencial apenas para serviços emergenciais ou para suporte às atividades permitidas neste decreto

Obras de infraestrutura.

Serviços especializados para construção.

Comércio de peças e acessórios para veículos automotores.

Comércio varejista de material de construção.

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.

Transporte rodoviário de carga.

Telecomunicações.

Atividades dos serviços de tecnologia da informação.

Atividades de prestação de serviços de informação.

Atividades jurídicas, exceto cartórios.

Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra.

Atividades de teleatendimento.

Envasamento e empacotamento sob contrato.

Administração pública, defesa e seguridade social (atividades essenciais).

Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos.

Lavanderias, tinturarias e toalheiros.

-Atividades permitidas com atendimento ao público, individual. Funcionamento das 8h às 18h

Cartórios.

-Atividades permitidas com atendimento ao público, individual. Velórios com presença de, no máximo, 5 (cinco) pessoas. Funcionamento das 6h às 20h

Aulas e atividades presenciais suspensas

Educação infantil e ensino fundamental.

Ensino médio.

Educação profissional de nível técnico e tecnológico.

Educação superior.

