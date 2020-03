Os animais vivem em um ambiente muito mais sujo que os seres humanos. Por conta disso, os donos temem que a doença possa ser contraída dentro de casa. Em conversa com do G1 com o médico veterinário Dr. Adelmo Miguel, ele esclarece todas as dúvidas:

“O coronavírus do cão é diferente do novo coronavírus e não é transmissível aos humanos. Esse coronavírus do cão causa exclusivamente uma diarreia, que dura de 3 a 5 dias, e se resolve espontaneamente na maioria dos casos”.

Ainda de acordo com o especialista, existe também coronavírus nos gatos, causador de uma doença chamada peritonite infecciosa felina, aos quais os sintomas são completamente diferentes das observadas no cão e no homem.