Médico do SanSaúde explica sobre incontinência urinária

Médico do SanSaúde, Dr. Paulo Afonso da Silveira Filho, explicou os tipos, fatores de risco, prevenção e tratamento



Às vezes, um simples espirro, uma tosse ou até uma risada já é suficiente para perceber que perdeu um pouco de urina. Quem convive com essa situação, a incontinência urinária, costuma ter diversos impactos emocionais, o que normalmente afeta a vida pessoal e profissional.



De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), os escapes de urina são duas vezes mais comuns no público feminino, atingindo cerca de 35% das mulheres com mais de 40 anos ou após a menopausa e 40% das gestantes. No Brasil, eles afetam a vida de mais de 10 milhões de pessoas, e no mundo, aproximadamente 5% da população.



O médico urologista do SanSaúde, Dr. Paulo Afonso da Silveira Filho, explicou sobre a doença, enfatizando os tipos, fatores de risco e prevenção.



Afinal, o que é incontinência urinária?



Dr. Paulo Afonso explicou que é a perda de urina involuntária, causando constrangimento social para o paciente e, assim, prejudicando a qualidade de vida.



Tipos

Incontinência Urinária de Esforço – ocorre devido a uma deficiência no suporte da bexiga e da uretra, que é feito pelos músculos do assoalho pélvico, ou por uma fraqueza ou lesão do esfíncter uretral. Nessa situação, ocorre perda de urina quando a pessoa faz esforços com o abdômen (tossir, espirrar, correr, rir, pegar peso, levantar, andar).



Incontinência Urinária por Urgência – acontece quando a bexiga está hiperativa (contração da bexiga sem o comando voluntário). A sensação é de não conseguir chegar ao banheiro, um repentino desejo de urinar que pode ou não ser controlado. A bexiga pode tornar-se hiperativa devida a uma infecção urinária que a irrita ou por alterações nos nervos que a controlam.



Incontinência Urinária por Transbordamento – ocorre quando a bexiga não é esvaziada por longos períodos, tornando-se tão cheia que a urina simplesmente transborda. Isso pode acontecer quando a pessoa não percebe que a bexiga está cheia, quando existe uma fraqueza do músculo da bexiga ou obstrução na uretra que dificulta o esvaziamento normal. A principal causa de incontinência por transbordamento no homem é um aumento da próstata com obstrução da uretra. Fraqueza do músculo da bexiga e diminuição da sensibilidade podem ocorrer em ambos os sexos e são mais comuns em pessoas com diabetes, uso crônico de álcool.



Enurese Noturna – é a perda de urina durante o sono.



Fatores de risco

Existem também vários fatores que promovem e/ou agravam a incontinência urinária, a saber:



– Idade;

– Hábitos etílicos, cafeína e tabagismo;

– Obesidade;

– Número de vezes que a mulher esteve grávida e partos;

– Medicação;

– Menopausa.



Diagnóstico

O urologista contou sobre o diagnóstico. “Por meio de entrevista durante o atendimento, dá para se ter uma noção do tipo de patologia. Por exemplo, se o paciente perde urina quando tosse ou espirra, provavelmente é de esforço. Se sente um desejo incontrolável em ir ao banheiro, possivelmente é de urgência. O diagnóstico é fechado com estudo urodinâmico”, destacou.



Tratamento

Com os avanços da medicina e da tecnologia, há uma série de tratamentos à disposição. O importante é que as pessoas deixem a vergonha de lado e procurem ajuda profissional — no caso. “Existe tratamento específico de acordo com o tipo que possui. Em geral, orientamos evitar o excesso de líquidos, realizar micções periódicas e controlar a obstipação e outros problemas clínicos, como diabetes e obesidade. Também pode envolver sessões de fisioterapia para o assoalho pélvico e a bexiga e o uso de diferentes medicamentos”, disse.



Em casos mais complexos, há a possibilidade de se optar por procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. É o caso do implante de um marcapasso na bexiga, que, por meio de estimulação elétrica do nervo sacral, ajuda a normalizar a comunicação entre a bexiga e o cérebro, reduzindo os episódios de incontinência e proporcionando bem-estar e autonomia aos pacientes.



Formas de prevenção

Ele ressaltou que hábitos saudáveis podem prevenir a patologia, especialmente do tipo de esforço. “Uma dieta balanceada, atividade física regular, evitando aumento de peso. Além disso, pedimos para reduzir o consumo de cafeína.



É possível adicionar à rotina do dia a dia uma série de hábitos que evitam a incontinência urinária.



Fique por dentro:

Controle a ingestão de líquidos à noite;

Evite bebidas alcoólicas e com cafeína;

Controle o diabetes e o peso corporal;

Abandone o tabagismo;

Regule os intervalos entre as micções. Não espere apenas a vontade de urinar para ir ao banheiro;

Mantenha uma alimentação saudável, com bastante fibras;

Realize atividades físicas regularmente;



Reconheça e evite alguns fatores que causam a incontinência urinária, como uso de remédios diuréticos ou problemas de locomoção em idosos.