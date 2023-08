Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, foi encontrado morto em uma casa de Dourados (MS) na manhã desta quinta-feira (3). O médico, que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado com os pés e mãos amarrados em cima de uma cama.

Gabriel desapareceu no dia 26 de julho, depois de deixar o plantão no Hospital da Cassems, em Dourados. Sem notícias, a família registrou boletim de ocorrência e começaram as buscas pela polícia.