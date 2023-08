Médica é encontrada morta em apartamento em Rio Preto

Vítima de 28 anos estava desaparecida e tinha ferimentos cortantes no corpo

Uma médica de 28 anos foi encontrada morta na tarde desta sexta-feira, dia 18, em um apartamento do terceiro andar do Edifício Panorama Center, no bairro Redentora, em Rio Preto. O corpo foi encontrado dentro de uma mala.

Segundo informações da Polícia Militar, foi uma amiga que acionou a corporação informando que Thallita Fernandes, 28 anos, estava desaparecida.

No local onde ela morava, um apartamento do terceiro andar da rua Coronel Spinola de Castro, próximo à rua Ida Verdi Amorim, a equipe foi informada pelo porteiro que a vítima não havia saído do seu apartamento nesta sexta-feira.

Mediante a suspeita, policiais entraram no apartamento e encontraram a vítima com diversos ferimentos cortantes dentro de uma mala no apartamento. A suspeita é que eles tenham sido provocados por golpes de faca.

Imagens de câmeras de segurança do prédio foram analisadas e devem ajudar nas investigações do crime, que inicialmente está sendo investigado como feminicídio.

Até o fechamento da reportagem na noite desta sexta-feira, dia 18, nenhum suspeito de ter cometido o crime havia sido localizado

Equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e da Polícia Científica de Rio Preto foram acionadas e um laudo deve ajudar nas investigações do caso.

Repúdio

Thallita formou-se na Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), em 2021 e segundo informações apuradas pelo Diário realizava plantões médicos em Bady Bassitt.

Nas redes sociais, o Centro Acadêmico Patrícia Cury da Faceres publicou uma nota de repúdio à violência contra mulher. “O Centro Acadêmico Patrícia Cury, profundamente pesaroso, lamenta o falecimento da doutora Thallita Fernandes ocorrido nesta sexta-feira. Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado. Basta de violência contra as mulheres”, encerrou a nota.

Rone Carvalho e Guilherme Baffi

jornalismo@diariodaregiao.com.br