MEDALHA “ SARGENTO MAX WOLFF FILHO”: comandante do Tiro de Guerra de Votuporanga recebe homenagem do Exército Brasileiro

Em cerimônia realizada em São Paulo, o comandante do Tiro de Guerra 02-088 de Votuporanga, o subtenente Giovani Santana, foi homenageado pelo Exército Brasileiro.

Em ato solene realizado no último dia 25, o comandante da Unidade do Exército de Votuporanga recebeu na capital paulista a importante Medalha “Sargento Max Wolff Filho” denominação em homenagem a um dos heróis da 2ª Guerra Mundial, que faleceu em combate evidenciando arraigados atributos militares.

A ” Medalha Max Wollf Filho” é outorgada para premiar os subtenentes e sargentos do Exército Brasileiro, que tenham se destacado pela dedicação à profissão e pelo interesse no seu aprimoramento, agraciando aqueles que demonstrem características ou atitudes evidenciadas pelo 2º Sargento Max Wolff Filho, herói brasileiro da 2ª Guerra Mundial.

Considera-se que o militar tenha demonstrado características ou atitudes evidenciadas pelo sargento Max Wolff Filho, quando apresentar alto desempenho na atitude e liderança militar, qualidade do trabalho, conhecimento e habilidade técnico-profissional, confiabilidade, resistência física e mental e camaradagem.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br essa é a primeira vez que um Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Votuporanga recebe essa honraria no exercício de sua função.