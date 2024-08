Maternidade da Santa Casa recebe doação de sapatinhos de crochê

A Maternidade da Santa Casa de Votuporanga (Ala C) foi agraciada com uma doação muito especial: nove pares de delicados sapatinhos de crochê, confeccionados pela dedicada Dona Irene Mendonça Borges, de 90 anos. Com um sorriso no rosto e um coração cheio de amor, ela explica o motivo por trás dessa generosidade: “Sempre que um neto ou bisneto meu nasce, eu faço esses sapatinhos de crochê. Então pensei em fazer isso para outras famílias! E no frio, os bebês precisam de mais proteção nos pezinhos.”

Os sapatinhos serão entregues a famílias carentes que passam pela Santa Casa no momento do parto, acompanhados de um kit montado com outras doações, vindas de corações generosos como o de Dona Irene e do Bazar do Bem.

“Eu fiquei muito feliz em poder fazer essa colaboração, e vou continuar fazendo sapatinhos e doando!”, compartilha a idosa, emocionada. Ela também elogiou a equipe da Santa Casa: “A Santa Casa de Votuporanga é maravilhosa, todo mundo é prestativo, educado e ajuda muito as pessoas.”

Rosemir Lopes, conhecido como Milão e responsável pelo Setor de Captação de Recursos, expressou sua gratidão: “Cada contribuição que recebemos aqui tem o potencial de mudar e salvar vidas. Muito obrigado, Dona Irene, por ter confeccionado os sapatinhos com tanto amor e carinho.”

Se você também deseja fazer uma doação para a Santa Casa de Votuporanga e contribuir para momentos tão especiais, entre em contato com o Setor de Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 2378. Toda ajuda é bem-vinda e faz a diferença!