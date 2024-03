Com gols no segundo tempo, MAC abre vantagem e jogará pelo empate fora de casa na briga por vaga na semifinal

Os visitantes abriram o placar aos 12 minutos da etapa complementar com Kayky, aproveitando cruzamento da direita e pane na zaga do MAC. Os donos da casa, porém, não se entregaram e chegaram ao empate aos 24, com Anderson Brito acertando um lindo chute no ângulo.

A virada veio cinco minutos mais tarde, com Luizão, de cabeça, completando cruzamento da esquerda.

Com a vitória, o Tigre jogará pelo empate na volta, fora de casa. Já a Pantera precisa buscar a vitória por no mínimo um gol de diferença para forçar a decisão nos pênaltis, ou mais para avançar diretamente.