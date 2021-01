Marcos Amancio retorna à gerência do Sebrae Votuporanga

Escritório Regional é responsável pelo atendimento de 57 cidades; profissional atuou na região entre 2008 e 2012

Após oito anos, Marcos Amancio retorna à gerência do Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga. Nesse período, atuou à frente dos escritórios de São José do Rio Preto e Guarulhos. O gestor volta ao comando do escritório que atuou entre 2008 e 2012 e tem como maior desafio fazer com que o Sebrae-SP se aproxime ainda mais dos pequenos negócios e das instituições que os representam.

Marcos Amancio é formado em Administração de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto com pós-graduação em Marketing pela mesma universidade, além de acumular diversas capacitações em renomadas instituições de ensino como FGV, Fundação Dom Cabral, Amana-Key, entre outras. Atua há 22 anos no Sebrae, com passagens pelas regiões de Barretos, Votuporanga, São José do Rio Preto e Guarulhos.

Em 2020, o Sebrae Votuporanga, responsável por 57 cidades da região, realizou 25.154 atendimentos, 22,1% a mais que o total realizado em 2019, quando foram contabilizados 20.589 atendimentos.

“Nesse retorno a Votuporanga, tenho como propósito, junto com a equipe do Escritório Regional e apoio dos parceiros atuais, atuar na criação de ambiente favorável para o fortalecimento dos pequenos negócios, que são os principais geradores de renda e emprego e contribuem decisivamente para o desenvolvimento local e regional”, destaca.

O Escritório Regional de Votuporanga está localizado na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, 5.137, telefone (17) 3405-9460. Os postos de atendimento Sebrae Aqui estão localizados em Fernandópolis, Jales, Nhandeara e Santa Fé do Sul.