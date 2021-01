Iniciativa da TV Brasil, as transmissões serão realizadas nos dias 14, 16, 21 e 23 de janeiro, das 14h às 18 horas, pelo canal 53

Os telespectadores da TV Unifev terão uma programação diferenciada nos dias 14, 16, 21 e 23 de janeiro. A emissora, que é afiliada da TV Brasil, transmitirá a Maratona Enem, com conteúdo educativo voltado ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. As aulas irão ao ar ao vivo, das 14h às 18 horas, pelo canal 53.

Nas oportunidades, serão feitas revisões das disciplinas de cada área do conhecimento que compõe a prova. São elas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais.

O preparatório é uma parceria do Ministério das Comunicações, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do projeto da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), que disponibiliza o repertório de conteúdos.

O objetivo da Maratona é apoiar os estudantes que realizarão as provas aplicadas, presencialmente, nos dias 17 e 24 de janeiro e, virtualmente, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Para a gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino, além de colaborar com o aprimoramento das competências e habilidades dos estudantes nessa fase preparatória, a TV Unifev ainda abraça suas diretrizes de prestação de serviços de radiodifusão pública.

SERVIÇO:

Aulão 01

Temas: Redação; Linguagens; Ciências Humanas – Geografia, História, Filosofia e Sociologia;

Data: 14 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 14 horas;

Local: TV Unifev (canal 53)

Aulão 02

Temas: Redação; Linguagens; Ciências Humanas – Geografia, História, Filosofia e Sociologia;

Data: 16 de janeiro (sábado);

Horário: 14 horas;

Local: TV Unifev (canal 53);

Aulão 03

Temas: Matemática; Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química;

Data: 21 de janeiro (quinta-feira);

Horário: 14 horas;

Local: TV Unifev (canal 53);

Aulão 04

Temas: Matemática; Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química;

Data: 23 de janeiro (sábado);

Horário: 14 horas;

Local: TV Unifev (canal 53).