Maquete do Tarraf Square impressiona pelo tamanho e hiper-realismo

Desenvolvida por empresa de São Paulo, estrutura tem quase 3m de altura e se destaca no stand de vendas construído ao lado da figueira do Shopping Iguatemi

Maquetes têm como função facilitar a compreensão de um projeto imobiliário para seus futuros moradores e investidores. Uma representação realista, capaz de antecipar a visualização do empreendimento antes da construção.

A maquete do Tarraf Square acompanha essa definição, traduzindo toda grandiosidade do maior lançamento imobiliário da história da TARRAF e de Rio Preto. Quem passar pelo stand de vendas ao lado da figueira do Shopping Iguatemi, onde será construído o empreendimento, certamente vai se impressionar com o tamanho da estrutura, que pesa 400 quilos e tem quase 3 metros de altura (tão alto que, para que as pessoas conseguissem visualizar os detalhes do rooftop de uma das torres, foi necessário instalar um espelho no teto).

“As áreas de lazer e convívio, pontos de destaque do empreendimento, estão muito valorizadas na maquete, assim como a relação entre o Tarraf Square e a figueira, o boulevard e o Iguatemi, com a nossa praça mostrando a integração entre esses espaços”, explica a Diretora de Marketing da TARRAF, Renata Mattos.

O projeto foi desenvolvido pela empresa Fortes Maquetes, de São Paulo, envolvendo inúmeros profissionais, de desenhistas a maquetistas, marceneiro, pintor, paisagista, operadores de corte a laser, vidraceiros, gerentes de projeto e de produção, entre outros. O trabalho durou 50 dias. Para o transporte da Capital para Rio Preto, foi necessário realizar a viagem em dois caminhões.

“A maquete materializa o projeto. Quando o cliente entra no stand e tem algo além de materiais digitais ou impressos para ser visto, é mais fácil entender a dimensão do empreendimento, as áreas comuns e as disposições do condomínio. Os clientes do Tarraf Square terão essa dimensão e acredito que sairão bastante impactados”, diz Julio Prado, diretor de Incorporação da TARRAF.

Sobre o empreendimento

Localizado ao lado da figueira do Shopping Iguatemi, o Tarraf Square vem para elevar o padrão de convívio urbano numa das áreas mais desejadas da cidade. Dividido em duas torres distintas, o empreendimento abraça a ideia de ser mais do que apenas um complexo residencial e comercial, para se tornar um espaço público de encontro e convívio. A Torre S vai abrigar apartamentos do tipo studio, com unidades de 32m² a 59m², enquanto a Torre B terá salas comerciais de 36m² a 1.000m². O projeto foi cuidadosamente planejado para reunir as pessoas, promover interações e criar comunidades vibrantes.