Major votuporanguense volta ao governo Bolsonaro

Oficial da Polícia Militar Ambiental, Olivaldi Alves Borges de Azevedo, já atuou como diretor do IBAMA.

O ex-diretor de Proteção Ambiental do Ibama Olivaldi Alves Borges Azevedo, que é de Votuporanga/SP, foi nomeado para novo cargo no governo do presidente Jair Bolsonaro. A nomeação foi publicada no diário oficial da União (DOU) de quarta-feira (30), em portaria assinada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

De acordo com a publicação, Olivaldi vai exercer cargo em comissão de secretário adjunto da Secretaria de Biodiversidade. Ele havia sido exonerado da função no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em abril após megaoperação contra garimpos e madeireiras ilegais no sul do Pará. O caso ganhou repercussão nacional e o Ministério Público Federal (MPF), no Distrito Federal, recebeu representação das Câmaras de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, na época, para investigar circunstâncias que levaram à exoneração de Olivaldi do cargo no Ibama.

Olivaldi atuou como subcomandante da Polícia Ambiental de São José do Rio Preto/SP. Olivaldi foi procurado pela reportagem nesta quinta-feira (1º), para comentar a sua nova nomeação no governo, mas não atendeu as ligação ou mensagem enviada ao seu celular. Ele também não retornou as ligações.

FONTE: Informações | Rodrigo Lima – Diário da Região