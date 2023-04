Mais uma morte por Influenza B é confirmada na região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, no interior de SP, confirmou nesta terça-feira (4) novo óbito por Influenza B na cidade. A vítima é uma mulher de 64 anos, que apresentou os primeiros sintomas no dia 12 de março.

Segundo a pasta, a paciente teve tosse, febre alta, desconforto respiratório e fraqueza. Foi internada e evoluiu a óbito.

O município registra 21 casos de Influenza, sendo:

-2 por Influenza A não subtipado

– 6 por Influenza A H1N1 Pdm09

-13 por Influenza B (incluindo outros dois óbitos).

Na semana passada, a pasta confirmou a segunda morte por Influenza B no município em 2023. A vítima é um homem de 38 anos, que teve tosse, desconforto respiratório e foi internado.