Mais uma morte por dengue é registrada na região noroeste

A Coordenadoria de Saúde de Bady Bassitt (SP) registrou a primeira morte por dengue do ano, na cidade. O paciente é um idoso, de 72 anos. Ele morreu no dia 09 de maio e a causa da morte foi confirmada no dia 22/05.

O município já enfrenta epidemia da doença, com 123 casos confirmados somente agora em 2023.

Por causa do avanço no número de pessoas doentes, a cidade tem realizado diversas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, como arrastões, visitas dos agentes casa a casa e controles de vetores. Gazeta do Interior