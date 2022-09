Até às 19h desta segunda-feira (29/08), Valentim Gentil registrava 1.234 inscrições para o sorteio das unidades habitacionais que serão construídas no Munícipio. No total, serão 143 casas. O local está em fase de obras, sendo realizada atualmente a infraestrutura. O Governo do Estado já realizou a licitação para contratação de empresa e a construção das unidades deve começar em breve.