Os mais de 30 cães que foram resgatados após serem encontrados amarrados e sujos em uma casa no bairro Ouro Verde, em São José do Rio Preto (SP), eram usados para caçar de javalis, segundo a Diretoria do Bem-Estar Animal (Dibea), órgão ligado à prefeitura. O dono do imóvel foi multado em R$ 117 mil.