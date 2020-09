De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o trecho, cerca de 102,6 mil desceram a Serra do Mar entre 00h de sexta-feira (4) e 8h deste sábado.

Os motoristas que decidiram viajar na noite desta sexta-feira enfrentaram até 27 quilômetros de congestionamento na Imigrantes e 12 quilômetros na Rodovia Anchieta. Está em vigor a Operação Descida (7×3), que deve continuar até as 20h deste sábado. Para a descida, estão liberadas as duas pistas da Anchieta e a pista Sul da Imigrantes.

O número apresentado por Mathias é maior do que o do último fim de semana, no qual desceram mais de 202 mil veículos para a região, entre sexta (28) e domingo (30). Na ocasião, houve registro de aglomerações nas praias e falta do uso de máscaras de proteção. “Se fizermos uma multiplicação simples, sendo quatro pessoas por carro, nós tivemos quase um milhão de pessoas a mais aqui nas cidades da Baixada Santista”, explica.

Ocupação dos hotéis

Até o momento, os hotéis da Baixada Santista atingiram 85% da taxa de ocupação, dentro do limite de 60% permitido pelos decretos municipais. A situação preocupa devido ao risco de aglomerações, o que pode aumentar o contágio da Covid-19. Há expectativa do setor de que esse número chegue aos 97%.