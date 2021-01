Maior salário da TV, Faustão deixará a Globo após 32 anos

A produção do “Domingão do Faustão” foi pega de surpresa com a decisão de Fausto Silva de não renovar o contrato com a Globo. A informação foi antecipada pelos jornalistas Lauro Jardim e Flávio Ricco nesta segunda-feira (25) e confirmada pela coluna.

Na emissora há 32 anos, Faustão é dono do maior salário da TV brasileira – cerca de R$ 5 milhões por mês – e pretende conversar com plataformas de streaming e outros canais. Entre amigos, há uma certeza: não haverá aposentadoria ou mudança de país.

Entre os produtores mais próximos, apesar da surpresa, existe a certeza de que este ano de despedida será a oportunidade de se “fazer o melhor ‘Domingão’ de todos os tempos” já que as atenções estarão voltadas para a atração.

Já há um desenho de todos os quadros que serão exibidos ao longo deste ano, com confirmação da realização da “Dança dos Famosos” com participantes incônicos e do “Show dos Famosos”.

Fausto deve se reunir com sua equipe ainda nesta semana para detalhes da retomada de gravações, marcado para o dia 5 de fevereiro.

A Globo tentou segurar o passe do apresentador com uma proposta de programa para as noites de quinta, mas o convite foi recusado. Ele deixa a emissora em dezembro.

Vindo do jornalismo esportivo, Faustão inovou com seu estilo anárquico à frente do “Perdidos na Noite”, na RecordTV, posteriormente levado para a Band. O sucesso na atração fez com que a Globo o contratasse em 1989 para um dominical que chegava a ter cinco horas de duração. Entraram para a história quadros como “Olimpíadas do Faustão”, “Videocassetadas”, “Jogo da Velha” e “Sexolândia”. Desde então, o “Domingão” tem passado por reformulações.

