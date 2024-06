Maio Amarelo tem recorde em fiscalizações, eventos e novo Infosiga em SP

Edição 2024 do Maio Amarelo termina com um saldo positivo de atividades para um trânsito mais seguro nas cidades paulistas

A edição 2024 do Maio Amarelo termina com um saldo positivo de atividades para um trânsito mais seguro nas cidades paulistas. Foram mais de 100 ações do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), em todo o estado, e um recorde de Operações de Direção Segura Integrada (ODSI) em comparação ao mesmo mês do ano passado. A arrancada do novo Infosiga, a programação especial de palestras da Escola Paulista de Trânsito (EPT) e a ativação de uma campanha de mídia educativa nos principais meios e veículos de mídia também estão entre os destaques de uma agenda que encampa um movimento internacional pela vida no trânsito.

Só de ODSI, a dois dias do fim do mês já haviam sido realizadas 62 pelo estado – 55% mais que em maio de 2023, quando foram feitas 40 operações. O número de veículos fiscalizados passa de 49 mil, com 1.265 recusas ao bafômetro, 66 infrações por direção sob influência de álcool e dez por crime de trânsito. A operação busca conscientizar e prevenir os sinistros causados pela mistura de álcool e direção. A iniciativa conta com o apoio das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

O trabalho de conscientização é reforçado pela chegada do novo Infosiga, o portal do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito, do Detran-SP. Reestruturada ao longo de catorze meses, a plataforma infosiga.sp.gov.br foi ao ar em 16 de maio com novas funções e informações, como o ranking de mortalidade no trânsito no estado, que mostra as cidades com vias mais letais, análises avançadas com gráficos inclusive em 3D, e comparativos entre critérios diversos, como faixa etária, gênero e meio de transporte.

“O Infosiga surge como um aliado do gestor público na busca por medidas eficientes a favor da vida. A tecnologia é sempre um meio, não o fim, para entregarmos valor ao cidadão. A transformação digital permeia diversas ações do Detran-SP e deste Maio Amarelo, ao dar suporte e fornecer evidências que permitam pautar campanhas, ações educativas e intervenções em vias públicas”, diz o diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio. “De olho no Infosiga, podemos criar planos específicos para um determinado grupo social. A ferramenta nos permite ver, por exemplo, que os idosos são as principais vítimas de atropelamento e pedem olhar especial.”

O lançamento contou com um workshop da imprensa, uma forma de equipar esses importantes parceiros para a divulgação de números que devem ser do conhecimento de todos, para que todos, do nível individual à gestão pública, tomem as melhores decisões em benefício de toda a sociedade. Com dados dos 645 municípios de São Paulo, o site fornece evidências precisas para a criação de políticas públicas eficazes.

Com o mesmo objetivo, de despertar a reflexão sobre a importância do cuidado e da segurança no trânsito, foi disparada na televisão, rádio, internet e mobiliário urbano a campanha “De zero a sem em um piscar de olhos”, em que “sem” se refere à perda da vida por imprudência nas ruas e avenidas. Questões como velocidade, atenção à sinalização e respeito à faixa de pedestres são tratadas nas peças, dirigidas a motoristas de carros, motociclistas, ciclistas, caminhoneiros e sobretudo pedestres.

Elo mais frágil da cadeia viária, como apontam os dados do novo Infosiga, os pedestres foram o principal alvo deste Maio Amarelo. Em abril deste ano, os sinistros com óbitos de pedestres tiveram aumento de 36%: foram 121 mortes, contra 89 no mesmo mês de 2023. No acumulado do primeiro quadrimestre, o crescimento foi de 10,4% – 402 óbitos de janeiro a abril, contra 364 no mesmo intervalo do ano passado. Além de não contar com proteção em torno do corpo, os pedestres são, muitas vezes, idosos, com mobilidade reduzida.

Palestras e compromisso seguem no ar

Uma das marcas deste Maio Amarelo foi o compromisso perene com a causa que ele representa. Transmitidas pelo canal oficial do Detran-SP no YouTube e já com mais de 3 mil visualizações, as palestras realizadas pela Escola Paulista de Trânsito (EPT) seguirão no ar, lembrando a importância de revisitar tópicos como o significado do movimento, lançado em 2011 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), o valor da direção defensiva, o perigo do uso do celular ao volante, o risco das lesões por acidente e empatia como estratégia para a segurança nas vias.

A palestra “Representação do Maio Amarelo”, por exemplo, traz dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que mostram que o Brasil é o 5° país do mundo em vítimas de trânsito, que 95% dos sinistros são causados por descuido, não por imperícia e que cerca de 60% dos leitos hospitalares e 50% dos centros cirúrgicos do Sistema Único de Saúde (SUS) são ocupados por vítimas do trânsito. “Meu pedido é para que a gente dê o primeiro passo rumo a uma linguagem menos violenta, além de um comportamento de paz”, disse a palestrante convidada, Silvana Barbaric, gestora de Educação da Gerência da Universidade Corporativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (UniCET).

Comunicação também foi tema da palestra que uniu Mércia Gomes, representante do Observatório Nacional de Segurança Viária e membro do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo (Cetran-SP), e Paula Toco, jornalista especializada em transporte, com mais de 223 mil seguidores no Instagram. Repórter do programa Pé na Estrada, transmitido pelo SBT e pela rádio MassaFM, Paula endossou o valor do conhecimento e do uso de uma linguagem que permita a transmissão de mensagens relevantes ao maior número de pessoas – como ela busca fazer nas redes sociais. Mércia defendeu a educação como via para o aprimoramento. “A educação está no topo da pirâmide. Agimos no individual para atingir o coletivo”, disse a conselheira.