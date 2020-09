Mãe e filha morrem após serem esfaqueadas pelo namorado da jovem

O DLNews informou nesta terça-feira (15) que a mãe morreu no local. No decorrer da madrugada, a jovem também não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu na tarde desta terça no Santa Clara, bairro de chácaras em Rio Preto. O autor discutiu com a vítima e tentou esfaqueá-la. Na tentativa de proteger a filha, Silvana Xavier da Silva Gomes, de 44 anos, também foi golpeada e não resistiu aos ferimentos.

O autor tem 20 anos e fugiu do local após o ocorrido. Ele foi encontrado momentos mais tarde junto com a faca usada no crime. Ao ser interrogado pela polícia, ele ficou em silêncio.

Até o momento do registro da ocorrência, na tarde de ontem, a jovem de 22 anos, estava hospitalizada no Hospital de Base da cidade passando por cirurgia. Durante a madrugada foi informado pelo hospital que Silvia Dayane Gomes, namorada do autor, não resistiu aos múltiplos ferimentos causados pela faca e morreu.

A mãe da jovem morreu ainda no local, enquanto recebia os primeiros socorros na viatura do resgate.