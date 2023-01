MÃE DOA MEDULA PARA FILHO DE 7 ANOS QUE LUTA CONTRA A LEUCEMIA

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma história de amor e esperança: Carlinhos, de apenas 7 anos, tem leucemia e, além do cuidado, agora o menino vai receber um carinho especial da mãe. É ela quem vai doar a medula para o ele. O garoto passa pelos últimos procedimentos para a cirurgia, que será feita em São Paulo, mas ele precisa de ajuda.

Há quase três anos, Carlinhos luta contra o câncer, uma leucemia linfoide aguda B. A mãe dele, Michelle, principal companheira nessa caminhada, será a doadora de medula para o menino. Após uma temporada de exames de preparação para o transplante e de tratamento para limpar a medula, a família estava pronta para viajar para São Paulo onde o procedimento seria realizado, mas há 15 dias uma nova recaída.

Agora, o menino terá que passar por um novo tratamento, serão 28 dias de imunoterapia contínua, com uma medicação inédita no estado.

Michelle é corretora de imóveis e autônoma, mas hoje todo tempo dela é dedicado ao cuidado com o filho. Para arcar com custos de medicamento, transporte, alimentação e do próprio plano de saúde, uma das fontes de renda é uma vaquinha virtual, que fica sempre aberta para doações.

As doações são fundamentais nesse processo em busca da cura, mas a principal forma de ajudar é se unir nessa corrente de esperança e fé pela saúde do Carlinhos.

*Por/SBT News/